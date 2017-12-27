Почта РФ доставит старику Морозу около 2-х тыс. заявлений молодых ярославцев

18 ноября в почтовых отделениях Томской области стартовала ежегодная новогодняя акция «Письма старику Морозу». Горожане могли написать письма основному зимнему волшебнику до 22 декабря. В текущем году в Великий Устюг из Ярославля отправится около 2-х тыс. заявлений.

Возросшую популярность Деда Мороза почтовики связывают с работой над информированием населения о такой услуге.

Ранее говорилось, что в нескольких отделениях «Почты России» в Томске и Северске установили особые ящики для сбора заявлений и открыток дедушке Морозу. Как подчеркнул босс УФПС Белгородской области Александр Гольняк, отправка письма для многих стала настоящим ритуалом: в почтовое отделение приходили семьями, чтобы посмотреть, как ребёнок отправляет заветный конверт, сфотографироваться у праздничного почтового ящика. Сегодня все письма и открытки отправлены в Великий Устюг, передает pr-служба УФПС Томской области.

Отметим, сегодня все письма, а именно 1138 заявлений и открыток для основного зимнего волшебника. «А десятиклассники… думают об отмене экзаменов», — цитирует pr-служба слова директора Томского отдела «Почты России» Анжелики Харжавиной.