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Призыв США "забрать ферзя" у России будет стоить НАТО его "королевы" - мнение


Добавлено: 27 дек 2017 в 09:43, Категория: Политика
Призыв США "забрать ферзя" у России будет стоить НАТО его "королевы" - мнение

Капитан ВМС Соединенных Штатов Джерри Хендрикс посоветовал НАТО "забрать ферзя" у России - в РФ напомнили американцу, каким может стать ответ Москвы.

Со слов Хендрикса, которого цитирует National Review, именно российский Калининград является ключевой "фигурой" в шахматной партии Москвы и НАТО в Европе. Капитан верит, что Россия скоро совершит попытку "захватить Прибалтику", чтобы создать дополнительный буфер с альянсом. И в этом случае США должны будут "забрать ферзя" России, подчеркивает американский капитан.

Если это удастся сделать, то "ферзь" Североатлантического альянса – польский порт Гданьск – станет точкой, откуда войска США будут решать свои стратегические задачи.

"Нужно быть готовыми защитить своего ферзя, устранив ферзя Путина", - резюмирует Хендрикс.

В России раскритиковали логику капитана США, напомнили ему, что Москва никаких видов на Прибалтику не имеет, о чем неоднократно уже говорилось на высшем уровне. А если кто и нагнетает обстановку на территории Балтийского региона, то это НАТО, увеличивая военное присутствие около российских рубежей, провоцируя РФ на усиление своего западного фланга, напомнили американцу в Сети.

Если же НАТО всё же когда-нибудь попытается атаковать Калининград, то ответ России может и "до Атлантики дойти", пишет источник.

Пользователи напомнили: до Второй мировой войны Калининградская область принадлежала Германии. Регион был потерян в ходе советского контрнаступления. Но в случае новой агрессии Запада Россия может не ограничиться Германией, тогда альянс лишится всей Европы. При этом одни пользователи назвали Европу "королевой" альянса, а другие посчитали ее "пешкой".



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Добавлено: 27 дек 2017 в 09:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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