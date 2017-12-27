Путин: страны СНГ будут укреплять стабильность и безопасность, развивать интеграцию

Результаты русского председательства в СНГ в текущем году и обмен суждениями по задачам развития сотрудничества в разнообразных областях — такие темы были в центре внимания саммита.

Он подчеркнул существенный рост товарооборота между странами, который по его словам увеличился практически на четверть, возросли усилия по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Белорусский лидер Александр Лукашенко объявил, что руководителя стран СНГ считают недопустимыми санкции МОК против русской олимпийской сборной. «Для справки, за весь 2016 год было это 94 миллиарда», — обозначил Владимир Путин. Однако особенность в том, что «мы убеждены, что данная политическая борьба не будет острой и драматичной, как когда-то было в русской истории, и это огромная заслуга президента России», — убежден он. Взаимодействие стран содружества будет продолжаться по этим направлениям, уверил русский лидер.

Впрочем тема борьбы с международным терроризмом на встрече поднималась неоднократно. «Страны Содружества наращивают взаимодействие в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью, наркотрафиком», — констатировал Путин.

«Мы сегодня как соседи Афганистана очень серьезно это чувствуем». С 1 января данная республика будет председателем в СНГ.

Во встрече приняли участие президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Так что в следующий раз руководителя стран Содружества, судя по всему, встретятся в Душанбе.