Ранняя весна: Известный астролог составил прогноз погоды на 2018 год

В новогоднюю ночь температура воздуха не опустится ниже нуля. Уже 1 января температура воздуха достигнет +4°С.

Об этом рассказал астролог Виктор Давыдов.

«Год запомнится не аномальными температурами, а их скачками, — говорит Виктор. — Сегодня может быть +14 градусов, а завтра — 5. Невыносимо это будут переносить гипертоники и люди со слабым сердцем. Участятся магнитные бури. Это скажется на работоспособности. Увеличится количество больных в отделениях кардиологии», -заявил астролог.

Он также сообщил, что низкие температуры стоит ждать в конце января и в феврале.

«Будет и дождь, и снег. Но последний не будет лежать долго. Максимум — неделю. Из-за потепления быстро начнет таять. Это положительно скажется на урожае. Поскольку земля получит достаточно влаги. Хорошие урожаи дадут рожь и пшеница. В некоторых областях возможны наводнения. Реки будут выходить из берегов. Нас пугали аномальными холодами. Но -30 градусов вряд ли дождемся. Может доходить до -20 градусов, но непогода будет свирепствовать недолго. Хорошо поморозит на Крещение, 19 января. В западных областях температура опустится до -15 градусов», — сказал Давыдов.

Оттепели станут причиной появления простуд и гриппа.

«Легко начнут распространяться вирусы. В конце января и в начале февраля во многих школах введут карантин. Украинцев относительно теплая зима порадует, так удастся сэкономить на отоплении», — объясняет астролог.

Астролог также сообщил, что можно ожидать раннюю весну.

«Морозным окажется начало марта. Холодно будет на Пасху, которая в этом году приходится на 8 апреля. Конец месяца порадует теплом. Май будет настолько теплым, что сможем не только жарить шашлыки, но и загорать. Фактически в мае почувствуем, что наступило лето. Украинцы на себе убедятся, что изменения климата немного сместило времена года. Лето будет начинаться в мае, осень — в августе. Последний месяц лета будет дождливым и туманным. Вернутся холодные ночи», — сказал Давыдов.

Июнь будет дождливым и жарким.

«В июле нагреемся на год вперед. Будем жаловаться на аномальную жару. Но +35 градусов продержится всего несколько дней. На удивление теплой станет осень. Ее первая половина порадует теплом, хотя и будет раздражать сильными ветрами. Первый снег упадет в начале ноября, но быстро растает. Декабрь будет похожим на нынешний. Напугает метелями, но морозно не будет, — говорит Виктор Давыдов.