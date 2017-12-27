Рассекречен двухмоторный электрокроссовер Roewe Marvel X

Китайские машиностроители разрабатывают двухмоторный электрический кроссовер Roewe Marvel X. На это указывают шпионские фотографии и инсайдерские данные, опубликованные в издании CarNewsChina. Автомобиль получит по двигателю на каждую ось, и по размерам будет сопоставим с немецким внедорожником Porsche Macan.Известно, что при габаритах в 4678х1919х1616 миллиметров электрический кроссовер Roewe Marvel X получил колесную базу размером 2800 мм. Весит вседорожник 1760 килограммов. Переднюю ось кроссовера Roewe Marvel X будет вращать электромотор производительностью 116 лошадиных сил. За вращение задней оси вседорожника будет отвечать 71-сильный электродвигатель. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 180 километр в час, но о разгоне до "сотни" пока ничего не говорится.Ожидается, что официально кроссовер Roewe Marvel X представят на Пекинской автомобильной выставке в апреле грядущего года. На мероприятии производитель озвучит подробности электрического вседорожника. По мнению некоторых экспертов, кроссовер Roewe Marvel X не выйдет за пределы внутреннего рынка.