Российские танки в Донбассе: В РФ сделали сенсационное признание

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин признал наличие российских танков в ОРДЛО.

Он рассказал об этом в эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 24». Затулин отвечал на замечания Грега Вайнера, о том, что 300 танков РФ находятся на территории Украины. После он сказал: «Если там и есть танки — то они противостоят другим танкам».

Далее последовало красноречивое молчание ведущего, всегда пытается оправдать российскую агрессию в Украине.

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