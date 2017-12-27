«Рождественский караван» Coca-Cola сделал счастливым 80 ульяновских детей

Волонтеры на фирменных красных грузовиках Coca-Cola подарили настоящий праздник детям и подросткам из реабилитационного центра «Алые Паруса». Об этом сообщает 1obl.ru.

Для ребят из центра работники компании и партнеры приготовили обучающие игры, викторины и мастер-классы.

Сегодня в Новосибирск приедет ежегодный Рождественский караван от Coca-Cola. Именно такое новогоднее настроение работники нашей компании попытались подарить ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 2-ой остановкой «Рождественского каравана» в Ульяновске стала городская елка для детей в коммерческом центре «Пушкаревское кольцо».

25 декабря 2017 г «Рождественский караван» проехал по улицам Твери.

2-ой остановкой «Рождественского каравана» в Орле будет городской праздник на площади Ленина.

По времени вся остановка продолжалась около получаса, однако за это время граждане города получили самое настоящее новогоднее настроение от яркого убранства автоколонны и его развлекательной программы.

В 2015 г. акция волонтерского проекта Coca-Cola продлится до 7 января 2018 г.