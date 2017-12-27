СМИ: Россия введет ограничения по полетам США

С начала следующего года Россия сократит число аэродромов, которые США разрешено использовать согласно договору по открытому небу. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам военно-дипломатического источника, речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. «Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января», — сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что США намерены закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

В конце сентября СМИ писали, что американские власти собираются ограничить полёты российских военных самолётов над территорией США в рамках Договора об открытом небе. Издание The Wall Street Journal отмечало, что данное ограничение станет ответом Вашингтона на «запрет Кремля на пролёт над Калининградом».

По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаила Ульянова, ограничения могут вступить в силу с 1 января 2018 года.

Договор об открытом небе был подписан 23 странами ОБСЕ в 1992 году. Сегодня в соглашении участвуют 34 страны. Россия ратифицировала документ в 2001 году. Согласно документу, государства могут совершать облет территорий друг друга для контроля военной деятельности.

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