СМИ: В Киеве похитили специалиста по блокчейну и криптовалютам из РФ

Портал «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник сообщает, что в Киеве похитили россиянина, который является специалистом в сфере IT и блокчейн-технологий.

Известно, что россиянин Павел Лернер пропал в украинской столице в минувший понедельник, 26 декабря. Знакомые россиянина написали заявление в полицию и рассказали, что неизвестные силой затащили Лернера в машину, которая подъехала к месту его работы, а затем увезли. Где сейчас находится Павел Лернер, неизвестно. Поисками похищенного россиянина занимается полиция.