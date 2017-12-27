Стосується кожного - Елочки желаний (27.12.2017)

Добавлено: 27 дек 2017 в 21:57 ,

Касается каждого. Елочки желаний последний выпуск 27 декабря. Четырехлетнего Дениса Семчука называют «взрослым человеком в маленьком теле». Он мужественно преодолевает сотни километров, чтобы ежемесячно проходить переливание крови. Спасти малыша может операция по пересадке костного мозга, которую готовы провести польские медики. Чтобы собрать средства на своё спасение, маленький Денис мастерит с мамой новогодние ёлки. Но больше всего малыш мечтает встретиться с папой, который уже год, как не живёт с семьей. Сегодня маленький Денис придёт в студию «Касается каждого», чтобы рассказать о своей мечте и с помощью новогодних ёлочек исполнить желание, которое поможет спасти ему жизнь.



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