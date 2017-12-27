Свой «Макдональдс»: Луганчане поделились впечатлениями о заведении

В Луганске весной 2016 года открылось кафе «Бургер».

Оно работает на мощностях работавшего до 2014 года McDonald’s, интерьер остался прежний. При этом посетителей значительно меньше. Об этом в соцсетях пишут жители Луганска .

«Здание не изменилось, интерьер тот же, мебель тоже, оборудование так же на месте. Работает одна касса, людей практически нет. Изменилось название и работники. Еда по вкусу похожа, но не то», — рассказывает жительница оккупированного Луганска.

«У меня знакомы ходили, сказали, что еда там совсем не такая вкусная, как в Макдональдсе, но есть, вроде, можно», пишет луганчанка Вита.

Есть и другие комментарии:

«За интерьер не знаю, заезжали на макдрайв, по вкусу ничем не отличается. Мне очень понравилось. Цены такие же, как и в украинском Маке, если пересчитать по курсу»;

«Очень похоже на оригинал. Пойдет».

«Все, как и раньше практически, люди ходят. Много в меню нет того, что было раньше».

Многие жалуются на высокие цены в заведении:

«Лучше шашлыка заточить на те же 700 рублей, так хоть наешься»;

«Слышал, что туда не стоит заходить. Отвратная еда за большие деньги. Лучше дома картохи в мундирах с селедкой и коньячком, мужики» — Евгений: «Золотые слова))) еще взял литруху ровенек и выпал перед телеком))».

Однако есть и почитатели кафе среди местных жителей :

«Мы ходили, нормально, вполне вкусно и цены не заоблачные. Как вылазка для разнообразия в самый раз»

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