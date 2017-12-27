Тымчук: Боевики «ДНР» жалуются на поборы командиров

Представители штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ провели «закрытый опрос» личного состава бригад и полков «ДНР» на поборы, проводимые командирами боевиков.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил: «Выявлено, что практика поборов под предлогом сбора средств на текущие нужды подразделений (в основном «на запчасти», «на ремонт техники», «на расходные материалы») существует практически во всех подразделениях «ДНР».

Тымчук добавил, что средний размер поборов составляет 1500–2000 руб в месяц (при средней зарплате боевиков и российских наемников 15 000 — 17 000 руб/мес), в некоторых подразделениях сумма поборов доходит до 3000 рублей.