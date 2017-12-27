Тымчук: Боевики готовят провокации на новогодние праздники

В зоне АТО в Донбассе в новогодние и рождественские праздники не исключены провокации боевиков для обвинения ВСУ в срыве перемирия.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что в ряде частей и подразделений «1-го АК ДНР» были отменены увольнения в период с 1-го по 8-е января 2018 г., что вызвало крайнее недовольство среди боевиков. При этом командование объясняет запрет на увольнения «готовностью ВСУ под прикрытием перемирия перейти в наступление».

Тымчук пишет: «Характерно, что данный запрет на увольнения в „1-м АК ДНР“ „совпал“ с прибытием на Донбасс нескольких съемочных групп российского ТВ общей численностью около 30 человек (идентифицированы съемочные группы российских телеканалов „Россия 24“ и „ОРТ“)».

При этом он добавил, что перед съемочными группами стоит задача фиксации и подготовки репортажей о «грубом срыве перемирия украинскими войсками».

Эксперт добавил: «В настоящее время журналисты «Россия 24» находятся в н.п. Горловка, журналисты «ОРТ» — в н.п. Донецк. В связи с этими «подготовительными мероприятиями», в новогодние и рождественские праздники не исключены вооруженные акции со стороны оккупационных войск с целью провокации ВСУ на открытие ответного огня с обвинениями в «срыве перемирия».