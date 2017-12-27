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» » Ученый-религиовед Игорь Козловский на свободе. Опубликовано фото

Ученый-религиовед Игорь Козловский на свободе. Опубликовано фото


Добавлено: 27 дек 2017 в 22:42, Категория: Украина

В аэропорту Борисполь ждут возвращения из плена знаменитого ученого-религиоведа Игоря Козловского. Об этом на своей странице в Facebook сообщила коллега Козловского Елена Казанская.

Она находится в аэропорту уже несколько часов. Прибытие освобожденных задерживается. «Чекати ще години три, вони тільки з Донбасу вилітають до Харкова», — около часа назад написала Елена Казанская.

При этом Религиозно-информационная служба Украины опубликовала первое фото Козловского после плена. «Нам прислали фото пана Ігоря — важко впізнати його тут», — говорится в комментарии. На снимке действительно тяжело узнать ученого — он очень сильно изменился.


Фото:
Ученый-религиовед Игорь Козловский на свободе. Опубликовано фото


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Добавлено: 27 дек 2017 в 22:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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