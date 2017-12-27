Украинцы не поддержали ни одну из реформ власти, — опрос (ИНФОГРАФИКА)

Большинство украинцев выступают против реформ, которые были приняты или запланированы в 2017 году, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Лучше всего граждане Украины относятся к реформе образования: 26% поддерживали, 41,8% были против, 11,7% относились безразлично, 20,5% затруднились ответить.

К медицинской реформе положительно относились 21,2% граждан, 56,9% — негативно, 6,9% — безразлично, 15,0% — затруднились ответить.

Пенсионную реформу поддерживали 19,9% респондентов, 56,9% были против, 6,9% — относились безразлично, 16,3% — затруднились ответить.

К земельной реформе положительно относились 14,6% граждан, 52,3% негативно, 10,5% — безразлично, 22,5% — затруднились ответить.

Судебную реформу поддерживали 12,6% респондентов, 49,1% были против, 11,9% — относились безразлично, 26,3% — затруднились ответить.

К запланированной приватизации государственных предприятий положительно относились 12,4% граждан, 49,9% негативно, 12,0% безразлично, 25,7% — затруднились ответить.

Опрос Центра Разумкова был проведен 6—11 октября 2017 года среди 2019 респондентов во всех регионах Украины за исключением Крыма и республик Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и КМИС, осенью 2017 года меньше трети украинцев (28%) готовы терпеть снижение уровня собственной жизни ради конечного успеха реформ (из них 7% готовы терпеть столько, сколько нужно, а 21% — не более года).