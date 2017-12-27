Умер заслуженный артист РСФСР и композитор Владимир Шаинский

Композитор Владимир Шаинский скончался в Сан-Диего на 93-м году жизни. Об этом пишет news.tut.by, со ссылкой на телеканал «Культура».«Он скончался в больнице в США. Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря», — рассказал «Известия» сын композитора Вячеслав Шаинский.По его словам, у отца было онкологическое заболевание.«Операция была давно. Был рак. Потом сделали ее, вроде бы состояние улучшилось. Но такие вещи в таком возрасте без следа не проходят», — добавил он.Народный артист России Владимир Шаинский известен прежде всего как автор детских песен и музыки к мультфильмам. Среди его работ — «Антошка», «Белые кораблики», «Кузнечик», «Песенка мамонтенка», «Чунга-Чанга», «Улыбка», «Песенка крокодила Гены», «Облака — белогривые лошадки».Всего же композитор написал более 300 песен, многие из которых в советские времена были хитами.Шаинский родился в 1925 году в Киеве. Заслуженный артист РСФСР, лауреат государственной премии СССР. Среди его наград — орден за заслуги перед Отечеством, орден Почета, орден Дружбы. Он становился лауреатом многих конкурсов песен, в том числе и международных.Последние несколько лет композитор жил в США, в Сан-Диего, с женой и дочерью.