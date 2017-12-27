В Ленобласти ищут родителей трехлетней девочки, которую нашли на улице

Полиция Выборгского района Ленинградской области сообщает, что на улице Мира нашли трехлетнюю девочку, которая гуляла одна.

ЧП произошло в Выборге. Очевидцы заметили малышку на проспекте Мира и сообщили в полицию. Правоохранители выяснили, что девочка не умеет разговаривать, к тому же не понимает русский язык. С ней попытались пообщаться на таджикском и узбекском, но она также не отреагировала. Как зовут ребенка, выяснить не удалось.

В соцсетях пишут, что накануне видели эту девочку около «Атриума», где ее едва не сбила машина. Сейчас в полиции занимаются поисками родителей девочки.