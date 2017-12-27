В Министерстве иностранных дел Германии сделали важное заявление по Украине

Хорошо продуманное и дальновидное соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза может послужить моделью будущих отношений Евросоюза с другими странами, не входящими в блок, такими как Турция и Украина, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.По мнению Габриэля, в ближайшее время обе страны не войдут в состав Евросоюза, поэтому им и Брюсселю стоит задуматься об иных формах сотрудничества.Напомним, что Турция подала заявку на вступление в ЕС еще в 1987 году, однако перспективы по-прежнему весьма неопределенны из-за ухудшающейся экономической ситуации, а также нарушений прав человека, которые допускают турецкие власти.Что касается Украины, то переговоры о вступлении в ЕС начались в 2007 году, а в сентябре этого года вступило в силу соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. Однако оно подразумевает лишь постепенное экономическое и политическое сближение Киева с Брюсселем, в том числе уменьшение или снятие таможенных пошлин и создание зоны свободной торговли. Для вступления в Евросоюз Украине предстоит долгий путь и кардинальные изменения для того, чтобы соответствовать всем стандартам ЕС.