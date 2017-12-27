В пригороде Нью-Йорка совершенно массовое убийство

Четверо людей были найдены мертвыми во вторник в подвальной квартире в пригороде Нью-Йорка. Полиция не исключает убийства.Управляющий недвижимостью сделал ужасное открытие в доме, который находится в городе Трой, сообщил капитан полиции Дэниел Деволф (Daniel DeWolf).«Эти смерти выглядят подозрительно, - сказал он. «Пока что-то не изменится в ходе расследования, мы рассматриваем их как убийство».Полиция обыскала улицу и оцепила окрестности вокруг дома в районе Лансингбург в Трое, городе, где проживает около 50 000 человек.Один из соседей, Джейсон Фентон (Jason Fenton), прожил около дома, где нашли тела, около двух десятилетий. Он сказал журналистам, что был в ужасе от того, что произошло, ведь район считается тихим кварталом для благополучных семей, которые «пытаются сделать город лучше».Трой является домом для Политехнического института Ренсселаера, хотя сам институт находится в нескольких километрах от места преступления. Город также известен витражами Луиса Тиффани (Louis Tiffany), которые украшают несколько церквей и зданий из индустриальной эпохи города конца 19-го и начала 20-го веков.