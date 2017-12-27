В «Ростехе» подтвердили покупку Турцией дивизионов С-400

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил «Коммерсанту» о продаже Турции четырех дивизионов С-400 на 2,5 млрд рублей.

Он рассказал, что переговоры о предоставлении кредита Анкаре завершены.

«Осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства. Первые поставки планируем начать в марте 2020 года», — уточнил он.

Российско-турецкий договор о поставках С-400 был подписан в сентябре 2017 года.

Заместитель помощника министра ВВС США Хейди Грант заявила, что стратегия АТО не позволяет ей взаимодействовать с российскими комплексами. Она пригрозила Турции ограничением эксплуатации истребителей F-35.

В Анкаре сделку объяснили тем, что не смогли получить аналогичные системы ПВО от стран НАТО.