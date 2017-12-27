В Сумах провели в последний путь подполковника СБУ, погибшего в АТО

В Сумах 26 декабря похоронили участника АТО, подполковника управления Службы безопасности Украины в Сумской области Сергея Ширкова.

Он погиб 24 декабря 2017, в зоне АТО. Об этом информирует его собрат Олег Корниенко.

«Сергей Ширков родился 22 июля 1976 в городе Северодонецк, где работали в то время родители, а свое детство и юность провел в казацком селе Хухра Ахтырского района Сумской области. По зову души и сердца вступил в ряды тогда еще единого Украинского казачества», — рассказал он.

Погибший проходил срочную службу в элитном подразделении морской пехоты, который охранял штаб ВМС Украины в. Севастополе (1999–2001).

«Когда началась русско-украинская война и на Сумщине тоже ждали возможных провокаций, Сергей решительно был настроен на борьбу с ирредента и вражеской агентурой, которая подбрасывала новой власти неожиданные» сюрпризы». В течение трех лет войны, долгое время он находился в спецвидрядженнях непосредственно во фронтовой полосе. Без него осиротевшими остались его вдова и 10-летний сын. Похоронили Сергея Ивановича Ширкова на Аллее Героев Центрального кладбища города.», — сообщил Корниенко.

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