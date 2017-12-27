В Евпатории и Саках создадут реабилитационные центры для людей с ограниченными возможностями

Премьер РФ Д. Медведев отдал поручение Минтруду, Министерству здравоохранения и министру финансов разобраться с вопросом создания на базе санаториев в Евпатории и Саках реабилитационных центров для людей с ограниченными возможностями, передают РИА Новости. Соответствующее поручение размещено на сайте Кабмина. Как следует из текста поручений премьера, Минтруду Российской Федерации вместе с Минфином Российской Федерации и Минэкономразвития Российской Федерации при участии органов исполнительной власти субъектов РФ необходимо проработать вопросы о тарификации типовых социальных услуг, оказываемых гражданам.

В проекты войдут решения о количестве центров и их расположении.

В проекте должно быть обозначено четкое количество реабилитационных центров и их положение, а еще источники снобжения деньгами. Они будут созданы для детей-инвалидов, людей взрослого и преклонного возраста с инвалидностью. О результатах работы министры должны доложить в руководство до 30 марта 2018-ого года. Кроме того, Медведев поручил сделать план по оказанию помощи людям с онкологическими болезнями, информирует портал ФБА «Экономика сегодня».