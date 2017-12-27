Видео, на котором Тиффани и Иванка Трамп в купальниках поздравили всех с Рождеством, возмутило граждан США

Иванка и Тиффани Трамп

Тиффани Трамп и предположить не могла, что видео, которое она опубликовала в своем Instagram, вызовет шквал критики. В ролике 24-летняя девушка вместе со своей 36-летней сестрой Иванкой, при помощи специальных фильтров представ в образе ангелов, позируют в купальниках около бассейна, шлют воздушные поцелуи и желают всем счастливого Рождества.

Иванка и Тиффани Трамп

Казалось бы, что тут возмутительного? Однако подписчики дочери президента США посчитали, что девушкам в праздничные дни следовало бы как минимум отправиться на благотворительные мероприятия, вместо того чтобы нежиться на солнце. Во всяком случае именно так, по их мнению, должны вести себя дочери главы страны. А для Иванки, которая и вовсе является помощником президента, такое поведение вообще недопустимо.

Ваша семья утратила связь с реальностью. В то время как люди каждый день сражаются, вы наслаждаетесь своим отдыхом,

— написал один из подписчиков.

Надеюсь, мои налоги не идут на этот беспредел,

— прокомментировал другой.

Сам же Дональд Трамп вместе с супругой Меланией на Рождество отправился в церковь Bethesda By The Sea во Флориде, где произнес эмоциональную речь и вызвал своим появлением бурю оваций.

Тиффани и Иванка ТрампТиффани и Иванка Трамп