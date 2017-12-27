На данный момент на территории Сирии и Ирака вплоть до этого времени остаются около тысячи боевиков ИГ*.

По утверждению Диллона, в Сирии и Ираке остается порядка одной тысячи террористов.

До этого президент США Дональд Трамп и Генштаб РФ проинформировали об освобождении Сирии и Ирака от террористов.

— Согласно последним данным, около тысячи боевиков всё еще находятся в Ираке и Сирии, — приводит слова Диллона портал Military.com.

Райан Диллон является официальным представителем штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»). Жители Америки будут оставаться в данной республике до полного разгрома радикалов, добавил он. В день на эти цели тратится $13,6 млн.