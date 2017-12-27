В итоговом совещании государственного совета примет участие руководитель нашего региона

Собравшимся также будут представлены идеи по улучшению инвестиционного климата, и результаты применения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. Основным докладчиком назначен директор рабочей группы государственного совета, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Также в среду Путин посетит концерт Детского ансамбля РФ в национальном Кремлевском замке, в рамках которого выступят не менее 500 участников из 78 регионов страны. Это итоговое совещание года нынешнего. Владимир Путин поручил дальневосточным регионам в ближайшие три года занять в нём первые позиции. Мероприятие будет посвящено увеличению инвестиционной привлекательности регионов.

В преддверии государственного совета анализировались преимущества по устранению ограничений инвестиционной деятельности как на областном, так и на общероссийском уровнях, а еще вопросы стандартизации и совершенствования услуг по кадастровому учету и регистрации прав, получению разрешения на, подключению к электрическим и другим сетям и строительство. Рассматривалась бюджетная политика, в том числе соглашения с Минфином о предоставлении кредитов из бюджета для частичного покрытия собственного дефицита. Как говорилось на сайте Кремля к середине осени, по состоянию на сентябрь 2017 г. по 8-ми из 12 целевым моделям нужные показатели достигнуты, но по четырем более существенным моделям создания инфраструктуры для бизнеса результаты оказались небольшими.