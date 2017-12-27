Война не закончится: в Украине дали прогноз по ситуации на Донбассе

Украинский нардеп и военный эксперт Дмитрий Тымчук поделился своим мнение, касательно развития событий на Донбассе.Об этом сообщает «Апостроф».Он считает, что российская сторона долгое время ожидала, что Украина объявит о нецелесообразности выполнения минских договоренностей.По его мнению, это дало бы РФ определенные основания для нового витка военной агрессии, ведь Украина, де-факто, вышла бы из переговорного процесса.При этом он признает, что минские договоренности имеют очень мало общего с реальным положением вещей, но альтернативы на ближайшее время не существует.