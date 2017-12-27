Время покажет - Что ждет россиян в 2018 году (27.12.2017)

Добавлено: 27 дек 2017 в 21:54 ,

Время покажет. Что ждет россиян в 2018 году последний выпуск 27 декабря. Эксперты говорят об экономике России и пытаются понять. Уже известно, что в 2018 году вырастет оплата за коммунальные услуги, электроэнергию и повысится стоимость бензина. Стоит ли россиянам ждать повышения зарплаты? Также в прямом эфире программы продолжают обсуждать историю пенсионера Владимира Захватова, оставшегося без средств к существованию в канун Нового года. На кондитерской фабрике “Меньшевик” в Москве произошла стрельба. По данным следствия, ее устроил бывший владелец предприятия, у которого возник конфликт с нынешним руководством. В результате один человек погиб. Злоумышленника сейчас ищут. Владимир Путин встретился со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым. Он прибыл в Москву на неформальную встречу лидеров стран СНГ.











загрузка...