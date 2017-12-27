В Свердловской области большие торговые сети оштрафовали за жалобы клиентов

На них поступило больше всего жалоб от клиентов.

По утверждению руководителя свердловского УФАС Дмитрий Шалабодова, больше всего жалоб поступило на «Ашан», «Магнит» и «Пятерочку», хотя свердловчане также недовольны работой местных сетей, среди которых называются «Монетка», «Мегамарт» и «Верный».

Более часто клиенты выражали недовольствие на федеральные ритейлеры «Магнит» и «Пятёрочка» и «Ашан». Работой региональных сетей пользователи также недовольны: наибольшее количество заявлений получили «Мегамарт», «Монетка» и «Верный». ФАС привлекла торговые сети к административной ответственности за непредоставление информации. За все нарушения в торговой деятельности магазины были оштрафованы на 310 тыс. руб. Отметим, что в 2014 г. данная сумма составила 680 тыс. руб.