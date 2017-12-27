Выходные на Новый год 2018: как отдыхаем и работаем, сколько продлятся новогодние каникулы 2018

Выходные на Новый год 2018: как отдыхаем и работаем. До наступления одного из главных праздников в году остались считанные дни – Новый 2018 год практически подошел вплотную. Одним из главных на данный момент вопросов является продолжительность и расписание традиционных январских каникул, приуроченных к Новому году и Рождеству Христову.

Новогодние праздники 2018 - сколько отдыхаем

Ответ на этот вопрос известен уже сейчас – в соответствии с постановлением Правительства относительно рабочих и выходных дней в 2018 году, суммарное количество выходных на предстоящие новогодние праздники составит 10 дней. Россияне начнут отдыхать уже 30 декабря (суббота), а выйдут на работу 9 января (вторник).

Последним днем январских новогодних каникул станет 8 января.

Что касается последнего рабочего дня в 2017 году – 29 декабря (для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе), то он не является сокращенным, поскольку не предшествует официальному праздничному дню (таковым является 1 января 2018 года).