Захарченко: «США подталкивают Украину к началу большой войны»

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что решение США поставлять оружие Украине подталкивает украинские власти к началу полномасштабной войне в Донбассе.

Главарь боевиков подчеркнул: «США через Канаду открыли форточку свою, через которую будут продавать летальное оружие Украине. Тем самым США подталкивают Украину к началу широкомасштабной войны… Здесь сходятся несколько векторов желаний: США хотят войны, Украине некуда деваться, им нужна война».

При этом он отметил, что летальное оружие, которое собираются поставлять американцы Украина может использовать не как оборонительное, а как наступательное: «Это оружие наступательное — для выбивания, уничтожения бронетехники противника в ходе либо наступления, либо оборонительных боевых. Мы на них не наступаем, если они его покупают, значит, собираются наступать сами».