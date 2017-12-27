Захарченко заявил о намерении «присоединить» Украину к «ДНР»

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что «республике» удалось добиться независимости и возврат в состав Украины невозможен.

Главарь боевиков отметил:"Мы должны были завоевать свою независимость, и мы ее завоевали. Только независимые люди могут распоряжаться своей свободой. А вот с кем мы хотим жить вместе и какой выбор делать — будет решать наш народ на общем референдуме» .

Также, он подчеркнул:"Я как Глава государства, никогда не поставлю вопрос о присоединении к Украине. Ни на каких условиях. Единственное, что может быть — это не мы присоединимся к Украине, а Украина присоединится к нам».