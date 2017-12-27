Захарова: Заявление Госдепартамента о Навальном - вмешательство в дела РФ

Мария Захарова назвала "вмешательством в выборы в России" заявления Госдепартамента в связи с отказом ЦИК РФ от регистрации на участие в президентских выборах 2018 года блогера Алексея Навального.Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook."Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, - прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства", - подчеркнула она.Ранее представитель американского внешнеполитического ведомства Клэй Ноэл сообщил ТАСС, что Госдепартамент выражает обеспокоенность в связи с отказом от регистрации Навального в качестве участника президентских выборов 2018 года."Самое смешное, что это сейчас заявили те же люди, которые только что упаковали RT и Sputnik в обертку иноагентов, травят российские СМИ по всему миру и вкладывают огромные деньги в "противодействие российской пропаганде", - отметила Захарова.ЦИК РФ 25 декабря отказал в регистрации инициативной группы Навального из-за наличия у кандидата судимости по статье Уголовного кодекса, которая относится к категории тяжких - "Присвоение и растрата", - и предусматривает до 10 лет лишения свободы. По данной статье Навальный был осужден в 2017 году по "делу "Кировлеса", его приговорили к пятилетнему условному сроку с испытательным сроком на один год и пять месяцев.