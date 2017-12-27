Жена освобожденного Козловского рассказала детали первой беседы с мужем

Жена освобожденного известного ученого-религиоведа, преподавателя Донецкого национального технического университета Игоря Козловского Валентина Козловская сообщила детали первом разговора с мужем

Она отметила, :"Да, когда он звонил, у него был голос… как сказать, он где-то находился. Он уже был на украинской земле. И он был рядом со своими друзьями. С некоторыми из них он находился в СИЗО довольно долгое время. Среди этих людей был его ученик и другие дончане, которые также очень долго находились там в плену. Мы всем очень благодарны».