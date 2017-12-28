Александр Селиванов сменил Ильдара Мухометова на посту генменеджера "Адмирала"

МОСКВА, 28 дек - Р-Спорт. Известный российский хоккеист Александр Селиванов сменил Ильдара Мухометова на посту генерального менеджера хоккейного клуба "Адмирал", сообщается на сайте команды из Владивостока.

Контракт с Мухометовым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

"Я как президент клуба предложил Александру Селиванову пост генерального менеджера, и он согласился. Александр не чужой для Владивостока и "Адмирала" специалист. Два сезона он входил в тренерский штаб нашей команды, причем это были первые годы жизни клуба. Хоккейную кухню и специфику Дальнего Востока Александр Юрьевич досконально знает изнутри", – заявил президент "Адмирала" Заирбек Юсупов.

В бытность игрока Селиванов, которому в марте исполнилось 46 лет, выступал за московский "Спартак", магнитогорский "Металлург" и петербургский СКА. В НХЛ россиянин играл за "Тампу Бэй", "Эдмонтон" и "Коламбус".

С 2013 по 2015 год специалист входил в тренерский штаб "Адмирала" в качестве тренера по нападающим, старшего тренера, а в двух матчах исполнял обязанности главного тренера команды.