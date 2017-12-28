Автобус и «ГАЗель» столкнулись на Ставрополье, шестеро пострадавших

На Ставрополье в четверг вечером произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля «ГАЗель», после которого шесть человек обратились за медицинской помощью.

Об этом сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю. Отмечается, что одному из шести пострадавших потребовалась госпитализация. Также сообщается, что столкновение произошло в Предгорном районе около 20.00 по московскому времени.

«Водитель автомобиля «ГАЗель» при повороте налево в направлении города Лермонтова, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с пассажирским автобусом «Богдан», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

При этом отмечается, что в момент столкновения в автобусе находились 17 человек – все сотрудники одного из предприятий, которых развозили по домам. В «ГАЗели» во время аварии пассажиров не было. За медицинской помощью обратился водитель «ГАЗели» и пять пассажиров автобуса. У одного мужчины зафиксирован перелом ключицы, его госпитализировали.