Банка меда: Боевикам передали деда, который убил бойца ВСУ

Украина передала боевикам пожилого мужчину, который 16 января 2015 года принес украинским военным банку меда со взрывчаткой.

Трагедия произошла на блокпосте в Станице Луганской. Пенсионер принес трехлитровую банку меда, в которой оказалась взрывчатка.

В результате взрыва 3 военных получили тяжелые ранения. Военнослужащий 17-й танковой бригады Александр Суслопаров скончался по дороге в больницу. У погибшего воина остались беременная жена и 4 детей. Преступнику дали 15 лет лишения свободы.

Однако он был внесен в списки, полученные из ОРДЛО и его вернули в Донбасс 27 декабря в ходе масштабного обмена заложниками.

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