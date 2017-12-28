Береза: Переселенцы должны голосовать на выборах

Переселенцы из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма должны голосовать на выборах в Украине, так как они бежали от «русского мира».

Внефракционный народный депутат Борислав Береза выразил мнение, что переселенцы будут голосовать за партии, которые придерживаются прокураинской позиции.

Он подчеркнул: «Я считаю, что переселенцы не просто имеют право, а они должны голосовать на выборах. Многие из них будут голосовать за проукраинские партии, потому что они не просто переехали, а они бежали от «русского мира».

При этом он указал, что на сегодняшний день невозможно предоставить право голоса таким людям из-за несовершенного законодательства, в связи с чем, необходимо принять новый закон о выборах.

Береза добавил: «На сегодняшний день, из-за несогласованности в законодательстве, это невозможно сделать. Сейчас очень много спекуляций вокруг этого. Только новый закон о выборах сможет решить этот вопрос».