Биатлонисты Юрлова-Перхт и Волков выиграли "Рождественскую гонку"

МОСКВА, 28 дек - Р-Спорт. Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков победили в биатлонной "Рождественской гонке", которая проходила в немецком Гельзенкирхене.

Юрлова-Перхт и Волков, ставшие лучшими по итогам масс-старта, выиграли и гонку преследования, допустив в пасьюте один промах и показав время 33 минуты 21,4 секунды. Вторым стал чешский дуэт Ева Пушкарчикова/Ондржей Моравец (2 промаха, отставание - 24 секунды), бронза у австрийцев Лизы Терезы Хаузер и Юлиана Эберхарда (9 промахов, +43,5).

В прошлом году "Рождественскую гонку", которая проводится с 2002 года, выиграли немцы Симон Шемпп и Ванесса Хинц.

Юрлова-Перхт и Антон Шипулин выиграли "Рождественскую гонку" в 2012 году.