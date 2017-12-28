Блогер года Кадыров: США не смогут помешать нам транслировать правду

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал рейтинг «Медиалогии», согласно которому он признан блогером года.

Он пообещал продолжить писать во «Вконтакте», Твиттер и новоиспеченной сети Mylistory. Мой приятель говорил, что вскоре я попаду в списки какие-то и США заблокируют меня.

Лидер Чечни обозначил, что на заблокированных страницах у него было 4 млн. фанатов, в том числе и значимая часть европейцев и жителей США, каждый день прибывало до 3-х тыс. и власти США о том знали.

«Власти США это знали, и поэтому мне один приятель из Америки проинформировал, что я мешаю им очень сильно, так как довожу истину до собственных фанатов, а они уже распространяли правду дальше», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Напомним, 23 декабря русскоязычные профили Кадырова в Инстаграм и социальная сеть Facebook закончили работать. Позже в администрации фейсбук сказали, что доступ к страницам руководителя Чечни был закрыт в связи с включением его в список лиц, на которых распространяется действие торгово-экономических санкций США. Однако они сами поставили крест на собственной демократии. Мы будем транслировать правду всеми доступными способами. Я этому не верил, ведь соцсети должны быть независимыми и объективными. Ближайшего преследователя, мэра столицы Сергея Собянина, руководитель Чечни опередил не менее чем на 2 тысячи пунктов, Марию Захарову и Алексея Навального — приблизительно вдвое.