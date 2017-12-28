Боевики ОРДЛО намекнули, что ожидают вооружение из России

Журналист и ярый сторонник «ДНР» Андрей Бабицкий оккупированные территории Донецкой и Луганской областей могут получить современное оружие из непризнанной Южной Осетии.

Так, он отмечает: «Южная Осетия официально признала „ДНР“ и „ЛНР“ и связана с ними межправительственными договорами, во исполнение которых она вполне может оказать мятежным территориям помощь современными, высокоточными и эффективными системами вооружений… Где Южная Осетия будет приобретать современное оружие, никого не касается, но нет никаких сомнений, что по просьбе извне Цхинвал легко станет перевалочной базой для переброски средств обороны, а то и наступления в признанные им республики».