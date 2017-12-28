Cегодня начальник Главного Штаба патриотического движения «Юнармия» поздравил юнармейцев Тывы с наступающим Новым годом

В музыкально-драматическом театре Тывы начальник Главного штаба молодежного патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Труненков провел новогоднюю елку для юнармейцев республики.

Поводом для поездки в республику стал успех местной юнармейской команды КВН. Ребята из Кызылского Президентского кадетского училища вышли в финал кубка КВН на приз Министра обороны РФ.

В новогоднем концерте так же участвовал ансамбль песни и пляски Центрального военного округа. А Красноярский государственный ансамбль песни "Краса" показал юнармейцам новогоднюю сказку.

Праздничную программу дополнили: юнармейский аквагрим, викторины по географии и истории, фотосессии с аниматорами, шоу мыльных пузырей, выставка детского рисунка, баббл шоу.

В торжествах приняли участие более 500 юных патриотов из разных уголков Тывы. Поздравить их пришли и первые лица республики. В настоящий момент в регионе в движение вступили более полутора тысяч школьников.