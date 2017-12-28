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Что Путин забрал у США «из-под носа» на Украине, раскрыл Кедми


Добавлено: 28 дек 2017 в 07:35, Категория: Политика
Что Путин забрал у США «из-под носа» на Украине, раскрыл Кедми

Последние новости сегодня – 28 декабря. Экс-руководитель израильского спецподразделения «Натив» Яков Кедми сообщил о том, что глава российского государства Владимир Путин «забрал у США из-под носа» на Украине.

По словам эксперта, Москва лишила США военной базы на Украине и сорвала реализацию стратегических планов Вашингтона. Кедми объяснил, что главной целью государственного переворота на Украине в 2014 году, организованного США, являлось заполучить военную базу в Севастополе.

После потери этой цели в Вашингтоне утратили понимание, как дальше действовать на Украине, отметил эксперт.

Мнение Кедми подтвердил и политолог Сергей Михеев, который утверждает, что существуют документы, свидетельствующие о том, что Белый дом вел переговоры с Киевом о Крымском полуострове.

Напомним, что на территории Крыма в марте 2014 года состоялся референдум, касающийся воссоединения с Россией. Более 95% населения полуострова проголосовало за вхождение в состав РФ.



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Добавлено: 28 дек 2017 в 07:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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