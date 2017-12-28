«Что здесь нам президент принес?"Порошенко подарил детям-сиротам iPhone

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Одесскую область раздал детям новенькие телефоны и планшеты iPhone.

Отмечается, что глава государства встретился с семьей Биленко, которая воспитывает пятерых детей-сирот. Порошенко поздравил их с новосельем и отметил:

«Кто должен приходить с подарками?» — спросил Порошенко.

«Николай, Дед Мороз», — сказала дети.

«Или президент? Что здесь нам президент принес?», — продолжил украинский лидер.

Отмечается, что трем детям он вручил телефоны iPhone. Еще трем — планшеты этой же фирмы.

Он отметил: «Ничего себе, ого, и всем „Айфоны“? Ну это то, что вы ждали? Круто?».

Порошенко добавил: «А родителям что? Давайте это будет телевизор новый».