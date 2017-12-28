C Нового года в Воронежской области подорожает проезд в электричках

Региональное управление госрегулирования тарифов утвердило соответствующий приказ. Стало известно, что в Воронежской области стоимость проезда в электричках возрастет с 1 января будущего года.

Стоимость проездного билета исчисляется путём умножения количества проследованных пассажиром 10-километровых зон на стоимость проезда. Таким образом, сейчас проехать десятикилометровую зону можно за 21 руб. Для сравнения: в текущем 2017 этот тариф составлял 20 руб. 60 копеек. При всем этом там стоимость проезда будет по-прежнему ниже, чем в Воронежской области: 18,9 руб., 18,6 и 17,5, соответственно. В частности, в Курской области пассажирам придется платить по 19,8 руб. за каждый указанный отрезок, в Тамбовской — по 18,9 руб., а в Липецкой — по 18,6 руб.