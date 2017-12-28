Дети из ЧР участвуют в Кремлёвской новогодней ёлке

Рязанские школьники побывали на общероссийской новогодней ёлке, которая состоялась в национальном Кремлёвском замке 26 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей проинформировали в пресс-центре региональной администрации ссылаясь на начальника государственного управления образования региона Александра Седунова.

На елку были приглашены победители конкурсов и олимпиад по разным предметам, воспитанники детских домов и кадетских школ, победители республиканских и всероссийских конкурсов молодых инспекторов движения «Безопасное колесо».

Псковичи провели в столице некоторое количество дней. Ребята также познакомились с достопримечательностями Измайловского Кремля. Гости праздника участвали в конкурсах и викторинах.

Главными действующими лицами музыкальной программы стали герои русских национальных сказок, отечественных мультипликационных фильмов и дедушка Мороз со Снегурочкой. От Минобрнауки РТ кремлевскую елку посетили 35 татарстанских детей, информирует pr-служба ведомства. В завершение празднества каждый пскович получил подарок от Деда Мороза и Администрации Президента России.