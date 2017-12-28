Диетологи назвали продукты, улучшающие сексуальную жизнь

Для поднятия либидо и наполнения жизни яркими впечатлениями нужно наворачивать жирное и овощи, заявляет диетолог Сара Флор.

По утверждению профессионала, депрессия и некоторые болезни заметно понижают сексуальный аппетит человека, но его восстановить можно при помощи правильного питания.

Специалист отметила, что депрессия и некоторые болезни заметно понижают сексуальный аппетит человека. В числе тех продуктов, которые оказывают воздействие на сексуальную жизнь, попали жирная рыба, орехи и яйца. Позитивно на либидо отразится употребление чеснока. А вот сахар и мучное не подойдут — они приводят к ожирению, которое, наоборот, плохо влияет на сексуальность. Мясо, шпинат, семечки тыквы, ягоды и нут делают лучше кровоток.

Для поднятия уровня феромонов в потных выделениях следует есть сельдерей. А также, как ни странно, либидо увеличивает чеснок, и есть его стоит стабильно на протяжении месяца.

Для улучшения кровотока диетологи рекомендуют есть побольше ягод, шпината, мяса и нута. Мята содержит ментол, который понижает уровень тестостерона.