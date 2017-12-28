Дженнифер Лопес и Алекс Родригес прошлись по бутикам в Беверли-Хиллз: фото

Дженнифер Лопес

Одна из самых успешных пар, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, встретила Рождество вместе в Майами. Но долго на побережье Атлантического океана возлюбленные решили не оставаться: уже вчера папарацци заметили Джей Ло и Алекса в Беверли-Хиллз.

48-летняя певица и 42-летний бейсболист отправились по магазинам, видимо, чтобы закупить подарки теперь уже на Новый год. Как сообщается, пара зашла в несколько бутиков, одним из которых был Tom Ford.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Родригес присмотрел себе оранжевый пуловер и темно-бежевые джинсы, а вот Лопес, которая надела в этот день вязаный кардиган от Gucci и ботинки Timberland, не стала ничего примерять.

Алекс РодригесАлекс Родригес

Напомним, что Лопес и Родригес впервые встретили Рождество вместе в Майами. К ним также присоединились их дети и родственники. Утро звездная семья встретила в милых рождественских пижамах. Фотографии появились в Instagram-аккаунтах как артистки, так и спортсмена.

Алекс Родригес с Дженнифер Лопес и ее дочкой ЭммойАлекс Родригес и Дженнифер Лопес