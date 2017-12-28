Фильмы "Аритмия" и "Большой" стали фаворитами "Золотого Орла"

Премия "Золотой Орел", присуждаемая Национальной академией кинематографических искусств и наук Российской Федерации ежегодно, обзавелась перечнем номинантов. В 2017 году фаворитами престижной премии стали фильмы "Большой" и "Аритмия" — картины получили по семь номинаций.Среди них, в частности, номинация "Лучший фильм". На это звание, кроме "Аритмии" (режиссер Борис Хлебников) и "Большого" (Валерий Тодоровский), претендуют такие фильмы, как "Время первых" (Дмитрий Киселев), "Нелюбовь" (Андрей Звягинцев) и "Салют-7" (Клим Шипенко).Право называться лучшим режиссером, соответственно, может достаться Андрею Звягинцеву, Валерию Тодоровскому или Борису Хлебникову.Актрисы Ирина Горбачева, Алиса Фрейндлих и Марина Неелова претендуют на награду за лучшую женскую роль, а аналогичная премия для мужчин достанется Александру Яценко, Владимиру Вдовиченкову или Евгению Миронову.Лучшим телевизионным сериалом 2017-го года может стать "Мурка" режиссеров Антона Розенберга и Ярослава Мочалова. А может и не стать, ведь в стане конкурентов присутствуют такие мощные проекты, как "Таинственная связь" Влада Фурмана и "Оптимисты" Алексея Попогребского.