Госдеп США сделал новое предложение по Донбассу

Госдеп США призвал провести масштабный обмен пленными по системе «всех на всех» в Донбассе.

Так, в Госдепе добавили: «Этот обмен является шагом к имплементации Минских соглашений. Мы вновь призываем все стороны полностью выполнить взятые ими на себя обязательства по Минским соглашениям, включительно с реальным обменом задержанными по формуле „всех на всех“; полным прекращением огня; отводом тяжелых вооружений; обеспечением доступ специальной наблюдательной миссии ОБСЕ; гуманитарным доступом в зону конфликта».