График выплаты пенсий с начала января

Региональное Отделение Пенсионного фонда РФ и «Почта России» определили график выплат пенсий в новогодние праздники. Нерабочие дни у почтовых отделений — только 1,2 и 7 января. С 8 января выплаты войдут в обычный график.

Почта Российской Федерации тоже будет преждевременно профинансирована, однако доставлять пенсии и пособия будет по обыкновенному графику с 3 января будущего года.

В банки средства за 10 число переведут еще в 2015 г., 29 декабря.

В Вологде и Череповце пенсии на почте выдадут 4 января — за 4,7 января; 5 января — за 5,7 января; 6 января — за 6,7 января. Таким образом, средний размер пенсии в крае превысит 12 тыс. 600 руб.

Следующее повышение планируется в середине весны.

Среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 руб. Поэтому для пожилых людей, получающих свои выплаты на почте, график их доставки не поменяется, т.к. в крае каждый месяц пенсии начинают доставлять с 3-го числа.